Bakan Bozdağ'dan Semra Güzel ve Cemal Kaşıkçı davası açıklaması / 01.04.22

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKKlı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDPli Semra Güzel’den seçim güvenliğine kadar birçok konuda yargı gündemini değerlendirdi. Bozdağ, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrasında HDP’li Semra Güzelin adreslerinde bulunamadığını, resmi olarak da yurtdışına çıkış kaydının bulunmadığını açıkladı. Güzelin en son seçim bölgesi olan Diyarbakır’a gitmesinin ardından ortadan kaybolmasının belirtilmesi üzerine Bozdağ, Güzelin gayri resmi yurtdışına çıktığıyla ilgili araştırmaların da devam ettiğini söyledi. Semra Güzelin en son Diyarbakıra gitmiş olması kırsaldan dağa mı çıktı? sorusunu da akıllara getirdi. Bakan Bozdağ, Adnan Oktar kararını veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi üyeleri ile bazı savcılar hakkından HSK 1. Ceza Dairesi tarafından inceleme başlatıldığını belirtirken, FETÖ elebaşının ABDden iadesiyle ilgili sürecin devam ettiğini, bu iade sürecinin peşini bırakmayacaklarını söyledi.