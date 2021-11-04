Bakan Çavuşoğlu'ndan Akdeniz mesajı: Geri adımımız yok / 04.11.21

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu büyükelçilerin skandal açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Çavuşoğlu 10 büyükelçinin açıklamasıyla ilgili de değerlendirmede bulundu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar. Bu tür hadsiz çıkışlara müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha herkes gördü. dedi. Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adımımız yok. ifadelerine de yer verdi. Çavuşoğlu ayrıca 470 bin Suriyelinin Suriyeye geri döndüğünü aktardı.