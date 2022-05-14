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7/24 Dinle Sabah Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: PKK/YPG'ye destek vermemeleri gerekiyor / 14.05.22
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: PKK/YPG'ye destek vermemeleri gerekiyor / 14.05.22

Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: PKK/YPG'ye destek vermemeleri gerekiyor / 14.05.22

Sabah

150 Bölüm | 08:14:33
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01

Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: PKK/YPG'ye destek vermemeleri gerekiyor / 14.05.22

Sabah 03:04
02

Ali Sürmen'den Ali Koç'a sert sözler: Şımarık ve şirazesi kaymış / 08.05.22

Sabah 00:53
03

'Senin sevdan yaktı bizi' / 02.05.22

Sabah 01:24
04

Beşiktaş'ta Batshuayi silindi! Taraftardan tepki... / 09.05.22

Sabah 00:39
05

GÖKTÜRK-1 gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Uzaydan böyle görüntülendi / 14.05.22

Sabah 06:13
06

Rize-Artvin Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan: Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız / 14.05.22

Sabah 06:25
07

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan son yolculuğuna uğurlandı / 14.05.22

Sabah 01:43
08

CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? Kaftancıoğlu 'kanka'sını önerdi... / 14.05.22

Sabah 04:10
09

Bir adres sordular başlarına gelmeyen kalmadı! "Kendimizi korumasaydık onlar bizi öldürecekti" / 14.05.22

Sabah 02:18
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