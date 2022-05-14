Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: PKK/YPG'ye destek vermemeleri gerekiyor / 14.05.22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı sebebiyle Almanya’nın başkenti Berlin’de basın mensuplarına kısa açıklama yaptı. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirterek iki ülkenin açık bir şekilde PKK/YPG terör örgütlerini desteklediğini belirtti. Çavuşoğlu “Müttefik olacak bir ülkenin, açıkça PKK/YPG’ye, her gün bize saldıran, askerimizi, polisimizi ve sivillerimizi şehit eden bir terör örgütüne destek vermemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.