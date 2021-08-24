Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhalefetin ‘iltica merkezi’ yalanına ders niteliğinde yanıt! / 24.08.21

Sabah

BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın bir İngiliz gazeteye yazdığı makaleyi çarpıtarak servis etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çarpıtma haberi paylaşarak Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İltica merkezi' yalanına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Böyle bir önerinin herhangi bir ülkeden gelmediğini gelse de kabul etmeyeceğimizi ifade ettik, Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti böyle bir duruma düşmemeli" sözlerini kullandı.