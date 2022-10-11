Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna durumunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Rusyaya karşı ilkeli bir davranış sergilediklerini ifade ederek, Avrupa Birliğine uysaydık, bugün tahıl sevkiyatını gerçekleştiremezdik sözlerine yer verdi. Yunanistanın Libya mutabakatına tepki göstermesini değerlendiren Çavuşoğlu, Yunanistan acınacak duruma düştü. Her defasında aynı şeyi yapıp şikayet ediyorlar sözlerine yer verdi. Yunanistana seslenen Çavuşoğlu, Gel adaların silahsızlandırmasını Uluslararası Adalet Divanına taşı dedi.