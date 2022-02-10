Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj: Peşini bırakmayacağız / 10.02.22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yunanistana sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, Gerekirse son uyarılarımızı yapacağız ve bu tartışma başlar. Yunanistan aslında kabul ediyor, neymiş Türkiyeden bir tehdit görüyorlarmış ve o yüzden ihlal ediyorlarmış. Adaya koyduğun birkaç asker ve silahla mı tehdidi önleyeceksin. Yani doğru söylemiyorlar. İnsani konularda da sürekli yalan söylüyorlar. Tehdit varmış, ondanmış. Biz bunun peşindeyiz peşini de bırakmayacağız. dedi.