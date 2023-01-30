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7/24 Dinle Sabah Bakan Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek / 30.01.23
Bakan Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek / 30.01.23

Bakan Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek / 30.01.23

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150 Bölüm | 08:17:14
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01

Bakan Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek / 30.01.23

Sabah 01:19
02

Hâkimden kendisini reddeden kadına kumpas / 30.01.23

Sabah 00:59
03

Hedef 2030’da doğalgazda bağımlılığı bitırmek / 30.01.23

Sabah 02:19
04

Dev proje Mayısta açılıyor / 30.01.23

Sabah 02:36
05

Uzaya giden ilk Türk'ü Başkan Erdoğan açıklayacak! Fırlatma tarihi belli oldu / 30.01.23

Sabah 01:25
06

Dolandırıcıların son kurbanı fizik profesörü! Parayı gönderir göndermez... / 30.01.23

Sabah 02:06
07

ABD’den “PKK’ya askeri eğitim” itirafı / 30.01.23

Sabah 01:06
08

Kendi acizliklerini örtmek isteyen batı Türkleri basın yoluyla düşmanlaştırdı / 29.01.23

Sabah 06:04
09

Başkan Erdoğan'dan muhalefete: Aklınız 4-5 yıldır neredeydi? Aday bulamayınca çamur atıyorsunuz! / 28.01.23

Sabah 02:30
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