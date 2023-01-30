Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Geçtiğimiz hafta sanayi gazına yüzde 13-16 arasında indirim yapmıştık. 2022 Kasım ayından bu yana sanayinin kullandığı gazda yüzde 24-38 aralığında indirim gerçekleşmiş oldu. Bu durumun önce üretim maliyetlerinde en nihayetinde de enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz. Bir diğer indirim de elektrikten geldik.2021 Aralık ayında 4800 lira olarak belirlemiştik mw başına önce 4200e indi, geçtiğimiz hafta da yeni düzenleme ile 3600 liraya fiyat düştü. Serbest piyasadan elektrik alan sanayi ve büyük tüketicilerin maliyetlerinde yüzde 15lere varan düşüşten yararlanmış olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse Mart ayında da indirim söz konusu olabilir dedi.