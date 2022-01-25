Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi: Yeni müjdeler yakın! / 25.01.22

Son dakika haberi...Türkiyenin Kuzey Sakarya Gaz Sahasında yer alan Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük gaz keşfiyle Karadenizdeki toplam rezerv 540 milyar metreküpe yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şubat’ta Sakarya Gaz Sahasının Güney Batısında keşif amaçlı bir sondaj yapılacağının altını çizerek, Bir umut var. Çünkü bu saha birbirine oldukça benzer ve arkadaşlarımız artık her kuyu açışta sahayı daha iyi tanımlıyorlar ve çözümlüyorlar. Son Amasra-1 kuyusuna benzer bir keşif gelebilir diye konuştu.