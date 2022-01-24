Bakan Dönmez'den İran açıklaması: Borç yok, kendi taraflarında kaçak söz konusu / 24.01.22

Geçen günlerde İran teknik nedenlerden dolayı Türkiyeye gaz akışını durdururken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir canlı yayında konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, İranda kendi taraflarında bir istasyonda kaçak söz konusu. 20 Ocak itibarıyla akışı sonlandırmış oldular. 3 gündür böyle sıkıntı ile karşı karşıyayız. En kısa sürede hâl çaresini buluruz. İrana herhangi bir borcumuz söz konusu değil. Zaten karşı taraftan da böyle bir açıklama yapılmış değil. ifadelerini kullandı. Kademeli elektrik tarifesiyle ilgili de konuşan Bakan Dönmez, Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz dedi.