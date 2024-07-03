Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izinlerinin artırılması, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesi, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele aldıklarını, yeni modeller için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Engellilere yönelik desteklerin, avantajların suiistimaline seyirci kalmayacaklarının altını çizen Göktaş, Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz. Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. açıklamasında bulundu.