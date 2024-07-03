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Bakan Göktaş'tan 'engellilere ÖTV'siz araç' açıklaması: Suistimale seyirci kalamayız / 03.07.24

Bakan Göktaş'tan 'engellilere ÖTV'siz araç' açıklaması: Suistimale seyirci kalamayız / 03.07.24

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150 Bölüm | 07:52:06
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01

Bakan Göktaş'tan 'engellilere ÖTV'siz araç' açıklaması: Suistimale seyirci kalamayız / 03.07.24

Sabah 03:04
02

UEFA'dan Merih Demiral için skandal karar! Bakan Bak'tan karar sonrası paylaşım... / 03.07.24

Sabah 01:27
03

Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu / 03.07.24

Sabah 01:23
04

KİRA ARTIŞ ORANI Temmuz 2024 kira zam oranı belli oldu! Yeniden enflasyon-TÜFE dönemi başladı / 03.07.24

Sabah 01:53
05

MİT’ten provokatörlere mesaj: “Eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir” / 02.07.24

Sabah 01:20
06

Suriyeli komutandan provokasyon uyarısı! “Fitnecilerin peşinden gitmeyin Türk bayrağına saygılı olun" / 02.07.24

Sabah 01:55
07

İzmir’deki patlama anı kamerada: 5 kişi öldü! / 30.06.24

Sabah 01:51
08

Makamında adam dövdürmüştü: CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı! / 30.06.24

Sabah 02:14
09

CHP’li başkan üniversite öğrencisi kızları kapı dışarı etti! Yerel seçim öncesi eğitime destek sözü vermişti / 29.06.24

Sabah 01:23
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