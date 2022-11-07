Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezinde düzenlenen 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. 183 milyar dolarlık planlı yatırım yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, 2053e kadar 197 milyar dolar yatırım yapacağız. Hangi bölgede hangi projeye ihtiyaç varsa o projeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir bölge fark etmeden yapılıyor. ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, Çam ve Sakura metrosunun bu yıl bitmeden açılacağını söyledi.