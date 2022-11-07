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7/24 Dinle Sabah Bakan Karaismailoğlu, Yerel Yönetimler Zirvesi'nde konuştu: Çam ve Sakura metrosunu bu yıl bitmeden açacağız / 07.11.22
Bakan Karaismailoğlu, Yerel Yönetimler Zirvesi'nde konuştu: Çam ve Sakura metrosunu bu yıl bitmeden açacağız / 07.11.22

Bakan Karaismailoğlu, Yerel Yönetimler Zirvesi'nde konuştu: Çam ve Sakura metrosunu bu yıl bitmeden açacağız / 07.11.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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01

Bakan Karaismailoğlu, Yerel Yönetimler Zirvesi'nde konuştu: Çam ve Sakura metrosunu bu yıl bitmeden açacağız / 07.11.22

Sabah 01:38
02

İspanyollar Emre Mor'a şaştı kaldı! / 01.11.22

Sabah 00:42
03

Beşiktaş'ta derbi öncesi Şenol Güneş'ten Dele Alli kararı! / 02.11.22

Sabah 00:57
04

Galatasaray kenetlendi! Oyuncular söz verdi... / 27.10.22

Sabah 01:02
05

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi için dev prim! / 04.11.22

Sabah 00:30
06

Son dakika haberleri: Fenerbahçe 1334 günlük hasrete son vermek istiyor! / 07.11.22

Sabah 02:02
07

Jorge Jesus'un gözü gençlerde! / 25.10.22

Sabah 01:32
08

Trabzonspor ligde kritik virajda / 06.11.22

Sabah 00:52
09

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluğun yolu Beşiktaş’tan geçiyor! / 31.10.22

Sabah 01:58
10

Dağdaki teröristlere 'Teslim ol' çağrısı yapılan bildiri atıldı / 07.11.22

Sabah 00:44
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