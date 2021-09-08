Bakan Karaismailoğlu'ndan son dakika 'U' logosu açıklaması! 'Hiç kimse emek hırsızlığı yapmasın' / 08.09.21

Sabah

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da yapılan metrolardaki 'U' logosunun bakanlığı ifade ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu konudaki tepkisine ilişkin "Karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" dedi.