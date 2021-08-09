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7/24 Dinle Sabah Bakan Karaismailoğlu'ndan son dakika yangın açıklaması: Muğla'da sonuna geliyoruz / 09.08.21
Sabah

Bakan Karaismailoğlu'ndan son dakika yangın açıklaması: Muğla'da sonuna geliyoruz / 09.08.21

Sabah

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'ın Çine ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada ilçedeki orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Muğla ilindeki yangınların da inşallah sonuna doğru geliyoruz. Tarım ve Orman Bakanımızın açıklamasına göre iki bölge dışında bütün ormanlarımızdaki tüm yangınlar kontrol atına alındı" diye konuştu.
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