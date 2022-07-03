Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye tepki: İsimler değişse de CHP’nin engel olma siyaseti değişmiyor / 03.07.22

Zeytinburnunda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durduran İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepki gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsimler değişse de CHP’nin engel olma siyaseti değişmiyor. dedi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından İBB yönetimine tepki göstererek, Kendisi, söz verdiği 30 spor salonundan birine bile başlayamadığı için OTHELLO SENDROMUna yakalanmış durumda. Hadi siz beceremediniz, peki gençlerden ne istiyorsunuz? ifadelerini kullandı.