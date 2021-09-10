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7/24 Dinle Sabah Bakan Koca duyurmuştu! Hatırlatma aşıları ne zaman yapılacak? İşte 3. doz planı / 10.09.21
Sabah

Bakan Koca duyurmuştu! Hatırlatma aşıları ne zaman yapılacak? İşte 3. doz planı / 10.09.21

Sabah

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre ilk partide aşılananlar ilk doz BioNTech aşılarını nisanda, ikinci dozlarını da haziranda yaptırdı. Kovid-19'a karşı güçlü koruma için hatırlatma dozunun önemine dikkat çeken Bakan Koca bununla ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Plana göre ikinci BioNTech’i 5-6 ay önce olanlar, kasımdan başlayarak ‘hatırlatma’ dozu, yani üçüncü BioNTech aşısını olacak.
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