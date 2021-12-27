Bakan Koca güncel il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Vaka sayısı en çok artan 9 il / 27.12.21

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. diyerek güncel koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca ayrıca 11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan. sözleriyle vaka sayısı en çok artan 9 ili de duyurdu. İşte son dakika paylaşımı...