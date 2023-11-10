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Sabah
Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' açıklaması: Özelden kamuya dönüşü hızlandırdı / 10.11.23
Sabah
150 Bölüm | 07:52:06
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01
Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' açıklaması: Özelden kamuya dönüşü hızlandırdı / 10.11.23
Sabah
01:11
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02
Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır / 10.11.23
Sabah
01:06
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03
Batı ateşkes çağrısı bile yapamayacak kadar aciz / 10.11.23
Sabah
01:06
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04
Ankara emniyeti firari Barış Kurt’u yakaladı! Ayhan Bora Kaplan’ın kasasıydı... / 10.11.23
Sabah
00:51
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05
Boykot milli ödeme sistemine talebi patlattı Vatandaş TROY’a yöneldi / 10.11.23
Sabah
01:09
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06
Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez / 10.11.23
Sabah
01:01
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07
Emine Erdoğan’dan barış çağrısı: İsrail dünyamızı felakete sürüklüyor / 10.11.23
Sabah
00:57
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08
Atatürk 57 yıllık ömrünü vatana ve millete adadı / 10.11.23
Sabah
01:00
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09
CHP, İstanbul'daki 10 Kasım töreninde çelengi unuttu / 10.11.23
Sabah
01:18
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