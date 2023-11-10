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Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' açıklaması: Özelden kamuya dönüşü hızlandırdı / 10.11.23

Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' açıklaması: Özelden kamuya dönüşü hızlandırdı / 10.11.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' açıklaması: Özelden kamuya dönüşü hızlandırdı / 10.11.23

Sabah 01:11
02

Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır / 10.11.23

Sabah 01:06
03

Batı ateşkes çağrısı bile yapamayacak kadar aciz / 10.11.23

Sabah 01:06
04

Ankara emniyeti firari Barış Kurt’u yakaladı! Ayhan Bora Kaplan’ın kasasıydı... / 10.11.23

Sabah 00:51
05

Boykot milli ödeme sistemine talebi patlattı Vatandaş TROY’a yöneldi / 10.11.23

Sabah 01:09
06

Başkan Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez / 10.11.23

Sabah 01:01
07

Emine Erdoğan’dan barış çağrısı: İsrail dünyamızı felakete sürüklüyor / 10.11.23

Sabah 00:57
08

Atatürk 57 yıllık ömrünü vatana ve millete adadı / 10.11.23

Sabah 01:00
09

CHP, İstanbul'daki 10 Kasım töreninde çelengi unuttu / 10.11.23

Sabah 01:18
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