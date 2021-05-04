Bakan Koca'dan flaş açıklama: Yazın başlıyoruz / 04.05.21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oronavirüste tam kapanma ve aşılamayla ilgili çok önemli son dakika gelişmelerini duyurdu. Bakan Koca Tam kapanma olumlu sonuçlar verdi dedi ve hastaneye kovid-19 semptomları ile başvuruların yarı yarıya düştüğünü resmen duyurdu. Düşüş hızı daha da artacak şeklinde konuşan Koca aşılama süreciyle ilgili artık tüm nüfusu aşılamanın en önemli adımı için de tarih verdi. İşte Bakan Kocanın Sağlık Bakanlığı verileri ve kritik gelişmeyi paylaştığı son dakika haberinin tüm detayları.