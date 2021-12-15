Bakan Koca'dan güncel il il vaka haritası paylaşımı! İşte vaka yoğunluğu artan 10 il / 15.12.21

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. sözleriyle son il il vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca ayrıca 27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane. diyerek vaka sayısı artan 10 ili duyurdu.