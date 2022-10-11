Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel Bayındır Hastanesindeki skandal görüntülere tepki gösteren Bakan Koca, Hastane, olaydaki suçluları işten çıkarıyor ama bize bildirmiyor. Olay Bakanlığa bildirilmediği için belki de bu kişiler başka hastanelerde bu suçları işlemeye devam edecek. Bakanlık olarak benim bununla ilgili tedbir almam gerekiyor. Bakanlığa bildirim yapılmadığı için suçlu adeta gizlenmiş oluyor ve sağlık hizmetinde güven sorunu ortaya çıkıyor. ifadelerini kullandı.