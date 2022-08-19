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7/24 Dinle Sabah Bakan Kurum: "60 bin konutluk, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarları teslim ediyoruz" / 19.08.22
Bakan Kurum: "60 bin konutluk, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarları teslim ediyoruz" / 19.08.22

Bakan Kurum: "60 bin konutluk, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarları teslim ediyoruz" / 19.08.22

Sabah

150 Bölüm | 08:12:38
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01

Bakan Kurum: "60 bin konutluk, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarları teslim ediyoruz" / 19.08.22

Sabah 04:32
02

Kartal’dan Dele Alli bombası! / 17.08.22

Sabah 01:51
03

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ahmetcan Kaplan Ajax'a imzayı atıyor / 18.08.22

Sabah 00:33
04

Beşiktaş'ta gözler Amad Diallo'ya çevrildi! / 19.08.22

Sabah 00:26
05

Barcelona'da yıldızlar masada kaldı! / 12.08.22

Sabah 01:11
06

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı / 19.08.22

Sabah 03:43
07

İBB'den 'Bu kadarına da pes' dedirten afiş! Günler önce sel vuran ilçeye astılar... / 19.08.22

Sabah 01:06
08

Ümit Özdağ'ın 2 numarası Adem Taşkaya'nın iş adamını hackleyip şantaj yaptığı görüntüler çıktı / 19.08.22

Sabah 00:35
09

CHP medyasının maskesi düştü; Milli medyayı itibarsızlaştırmaya çalışan itibarsızlar! / 19.08.22

Sabah 02:22
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