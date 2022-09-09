Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni sosyal konutları 81 ilde ve ilçede vatandaşlara kazandıracaklarını belirterek, Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler. dedi. Bakan Kurum, altılı masanın vatandaşa, millete, yüklenici firmalara ve bürokratlara karşı tehdit diliyle konuştuklarının da altını çizerek, “Biz bunları yaparken, milletimizin acılarına ortak olurken, milletimizin sorunlarına derman olurken karşımızdaki muhalefeti de görüyoruz. Aslında altı tane birbirinin farklı söylemi içerisinde hareket eden bir masayı görüyoruz. Aslında altılı masa toplanıyorlar ve toplandıklarında da kulaktan kulağa konuşuyorlar. Ve baştaki söylenen Ahmet denildiğinde sonundaki Mehmet olarak anlıyor. Çünkü kulaktan kulağa sessiz konuştukları için kendileri de ne konuştuklarını bilmiyorlar. Ve bu kapsamda da aslında ne bir söylemleri var, ne adayları belli, ne millete vaatleri belli.” diye konuştu.