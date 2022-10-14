Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli’de “Kocaeli Sıfır Atık Festivali Açılış Töreni”nde açıklamalarda bulundu. Türkiye Çevre Ajansı ile depozito yönetim sistemini, Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştırdıkları bilgisini paylaşan Bakan Kurum, “Pilot çalışmalarını başarıyla tamamladığımız depozito iade sistemini 2023 yılı itibarıyla kademeli olarak ülkemizin dört bir yanında milletimizin istifadesine sunacağız. 2023’ün sonuna kadar tüm illerimizde ve ilçelerimizde en az 2 bin depozito iade makinamızla, 5 bin manuel toplama noktasıyla birlikte toplam 7 bin depozito iade noktasında vatandaşımızın hizmetine sunacağız.” dedi.