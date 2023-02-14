×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Sabah Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 95'i tamamlandı: Deprem bölgesinde ekipler gece gündüz çalışıyor / 14.02.23
Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 95'i tamamlandı: Deprem bölgesinde ekipler gece gündüz çalışıyor / 14.02.23

Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 95'i tamamlandı: Deprem bölgesinde ekipler gece gündüz çalışıyor / 14.02.23

Moduna Göre

150 Bölüm | 08:17:14
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 95'i tamamlandı: Deprem bölgesinde ekipler gece gündüz çalışıyor / 14.02.23

Sabah 01:14
02

Yaşama tebessüm / 09.02.23

Sabah 03:52
03

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi / 14.02.23

Sabah 00:40
04

Hemşireler bebeklerin düşmemesi için kuvözlere sımsıkı sarıldılar / 14.02.23

Sabah 00:47
05

Mavi Bereliler ilk günden beri deprem bölgesinde! Çocukların vefası duygulandırdı / 14.02.23

Sabah 00:59
06

Devletin tüm birimleri depremzedeler için sahada / 14.02.23

Sabah 01:00
07

Sismik izolatörlü şehir hastaneleri dimdik ayakta / 14.02.23

Sabah 01:23
08

Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş depremi açıklaması: Kara gün dostlarını unutmayacağız / 14.02.23

Sabah 01:46
09

Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı / 14.02.23

Sabah 01:23
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Gülümseten Haberler
Harekete Geçiren Haberler
İçimizi Acıtan Haberler
İlham Veren Haberler
Sabah Kahvesi
Şaşırtan

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı