Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95’ini onararak bölgedeki vatandaşların içme suyuna erişimini sağladı. Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde su hayati önemde. @ilbanktr ilk günden bu yana 750 personeliyle alt yapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95’ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek.” ifadelerini kullandı.