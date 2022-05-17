Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi açıklaması: Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmayacağız / 17.05.22

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanına yapılacak Millet Bahçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Meselenin çevre olmadığını belirten Bakan Kurum, Mesele doğa değil. İftira atıyorlar. Onların söylemlerine rağmen projelerimize devam edeceğiz. Bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir ifadelerini kullandı. Bakan Kurum Atatürk Havalimanına yapacağımız Türkiyenin en büyük millet bahçesi projemize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmaksızın vatandaşlara açacağız diye konuştu.