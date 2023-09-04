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Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı / 04.09.23

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı / 04.09.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı / 04.09.23

Sabah 01:05
02

Evinden cephanelik çıkmıştı! DHKP-C bombacısı CHP'den aday oldu / 04.09.23

Sabah 00:45
03

Emekli enflasyonun üzerinde zam alacak / 04.09.23

Sabah 02:25
04

Bu arazi bize Atatürk’ten hatıra / 04.09.23

Sabah 03:24
05

Arap aşiretlerden terör temizliği / 04.09.23

Sabah 01:26
06

Hollanda’ya Türk emniyet müdürü / 04.09.23

Sabah 00:57
07

‘KAAN, F-16’lardan daha iyi olacak’ / 04.09.23

Sabah 01:01
08

Nakil kalple çeyrek asırlık mutluluk / 04.09.23

Sabah 00:48
09

‘Evet’ diyebilmek için engelleri aştı / 04.09.23

Sabah 02:16
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