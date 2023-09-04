Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda enflasyonla mücadeledeki kararlılığa vurgu yaparak, Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek dedi.