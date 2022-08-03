Bakan Muş arz güvenliğine dikkat çekti: Ciddi bir sorun aşılmış olacak / 03.08.22

Turkuvaz Medyanın amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesinin ikincisi Konya’da T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla gerçekleşti. Bakan Muş, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler BM arasında 22 Temmuzda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Muş, Burada 25 milyon ton civarında bir tahılın olduğu ve yeni mahsulün geleceği dikkate alındığında, özellikle arz güvenliği konusunda ciddi bir sorun aşılmış olacak ifadelerini kullandı.