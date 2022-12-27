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7/24 Dinle Sabah Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek! / 27.12.22
Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek! / 27.12.22

Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek! / 27.12.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek! / 27.12.22

Sabah 01:28
02

Dünya Kupası'ndan sonra Arjantin'de Messi çılgınlığı / 23.12.22

Sabah 00:40
03

Trabzonspor'dan dudak uçuklatan forma geliri! / 21.12.22

Sabah 00:46
04

Jorge Jesus 3'lü sistem kaybediyor! / 26.12.22

Sabah 01:37
05

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi! İşte 2023 Yeni İETT, Metrobüs, otobüs, tramvay, öğrenci akbili ve tam akbil dolum ücretleri... / 27.12.22

Sabah 01:11
06

ABD ile F-35 pazarlığı! Ankara-Washington arasında kritik süreç başlıyor / 27.12.22

Sabah 01:56
07

En düşük işsizlik ödeneği 4.003 TL / 27.12.22

Sabah 02:20
08

Karadeniz’de 1 trilyon dolarlık rezerve ulaştık / 27.12.22

Sabah 02:40
09

Türk anne ile İranlı babanın velayet savaşı: 'Kör kuyularda merdivensiz kalırsın umarım Meliha' / 27.12.22

Sabah 02:10
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