Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Türkiye Ekonomi Modeline ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ekonomi modelinin yolunda ilerlemesi halinde tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye ulaşılacağını söyleyen Nebati Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum ifadesini kullandı.