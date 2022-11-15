Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ilk haftasında milyonların gelirini belirleyecek karar için toplanacak. 2022 yıl sonu yaklaşırken Asgari ücret 2023 ne kadar olacak sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatiden dikkat çeken asgari ücret açıklaması geldi. Öte yandan Fedin faiz artırımları sonrası küresel düzeyde en güçlü dönemlerinden birini yaşayan dolara rağmen Türk Lirası emsallerine göre güçlü duruş sergiliyor. Bakan Nebati, bu konu dahil ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlarken döviz kurlarında oynaklığı azaltan KKM hamlesinin hikayesini Sabah.com.trye anlattı...