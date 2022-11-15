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7/24 Dinle Sabah Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 mesajı: Çalışanların lehine YENİ adımlar geliyor! / 15.11.22
Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 mesajı: Çalışanların lehine YENİ adımlar geliyor! / 15.11.22

Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 mesajı: Çalışanların lehine YENİ adımlar geliyor! / 15.11.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 mesajı: Çalışanların lehine YENİ adımlar geliyor! / 15.11.22

Sabah 01:48
02

EYT YASASI İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme / 15.11.22

Sabah 01:14
03

Sözleşmeliye kadro için son viraj! / 15.11.22

Sabah 01:31
04

Kılıçdaroğlu'na mağdur işçi şoku! Halka hizmet şovu yaparken... / 15.11.22

Sabah 01:31
05

Bali'de G20 Liderler Zirvesi! Başkan Erdoğan temaslara başladı / 15.11.22

Sabah 02:29
06

İBB borç batağında! Yasal sınırı 1.5 kat aştı / 15.11.22

Sabah 01:26
07

Terör, çocukların hayallerini çaldı! Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi... / 15.11.22

Sabah 00:58
08

Minik Ecrin ve babasına gözyaşları ile veda! Yürek yakan sözler: Üzerimde kocam ve kızımın kanı var / 14.11.22

Sabah 01:38
09

Taksim bombacısı Ahlam Albashir ilk sorguda her şeyi itiraf etti! PKK'nın özel istihbarat elemanıyım... / 14.11.22

Sabah 01:50
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