Son dakika haberler...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Bankalara Togg ile ilgili çağrıda bulundu. Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki faiz oranları çok düştü, düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir dedi. Enflasyon rakamları ile de değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati, Aralık ayıyla beraber düşüşün başlayacağına dikkat çekti.