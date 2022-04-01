Bakan Soylu 'Altılı masa bildirisini AB elçisine CHP’deki büyükelçi götürdü' dedi! O isim Ünal Çeviköz mü? / 01.04.22

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altılı ittifakın hazırladığı bildiriyi, Avrupa Birliği büyükelçisine CHP’deki bir büyükelçinin götürdüğünü açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler CHPdeki büyükelçinin kim olduğu sorusuna çevrildi. İçişleri Bakanı Soylu, mutabakat metnini AB büyükelçisine götüren emekli büyükelçi milletvekilinin adını vermedi. Ancak bu ismin, daha önce benzer girişimleriyle bilinen CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz olduğu değerlendiriliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...