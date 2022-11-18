İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2023 yılı bütçe tasarımı sunumunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, komisyonda bulunan HDP milletvekillerine dönerek “Son12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393ü ifadelerinde PKKya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor. İstiklal Caddesindeki saldırı da teröristin Kobalini tekstilcinin evinde barındırması talimatını Kobani’den, eylem talimatı Münbiçten aldı. Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı’dan”dedi.