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7/24 Dinle Sabah Bakan Soylu HDP’li vekillerin yüzüne söyledi “PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor” / 18.11.22
Bakan Soylu HDP’li vekillerin yüzüne söyledi “PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor” / 18.11.22

Bakan Soylu HDP’li vekillerin yüzüne söyledi “PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor” / 18.11.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bakan Soylu HDP’li vekillerin yüzüne söyledi “PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor” / 18.11.22

Sabah 01:24
02

Dünya Kupası, Süper Lig ekiplerine para kazandıracak / 16.11.22

Sabah 00:30
03

Taksimi kana bulamıştı! Terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı / 18.11.22

Sabah 00:55
04

Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gazı' açıklaması / 18.11.22

Sabah 01:24
05

SABAH yeni görüntülere ulaştı! Terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanda bombayla indiği araç deşifre oldu / 18.11.22

Sabah 01:22
06

İşte Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının talimatları: 14 yaşındaki çocuğu keşif için kullandılar / 18.11.22

Sabah 01:43
07

Bakan Koca müjdeyi verdi! Binlerce kişi bekliyordu: İşe alım için Başvuru Kılavuzları İŞKUR'a gönderildi / 18.11.22

Sabah 02:05
08

İstanbul Avrupalı rakiplerini geride bıraktı / 18.11.22

Sabah 03:03
09

MİT'ten üst düzey operasyon! Aralarında sözde sorumluların olduğu 4 PKK'lı etkisiz / 18.11.22

Sabah 01:41
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