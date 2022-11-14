Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim İstiklal Caddesindeki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Büyükelçiliğinin taziye mesajını kabul etmediklerini söyleyen Bakan Soylu, Teröristi yakalamasaydık Yunanistana kaçacaktı. Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede terör örgütünün talimatı çok açık bir şekilde teröristin öldürülmesi şeklinde. Teröristi öldürüp olayı çözmemizi engellemek istediler. Teröristi yakalamasaydık Yunanistana kaçıracaklardı. ifadelerini kullandı.