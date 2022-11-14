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7/24 Dinle Sabah Bakan Soylu'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin açıklama: Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçıracaklardı / 14.11.22
Bakan Soylu'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin açıklama: Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçıracaklardı / 14.11.22

Bakan Soylu'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin açıklama: Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçıracaklardı / 14.11.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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01

Bakan Soylu'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin açıklama: Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçıracaklardı / 14.11.22

Sabah 01:00
02

Beşiktaş revire döndü! Sakatlar için resmi açıklama... / 08.11.22

Sabah 02:55
03

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi / 14.11.22

Sabah 00:46
04

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından görüntüler ortaya çıktı! Kadın terörist böyle kaçtı / 14.11.22

Sabah 00:43
05

Avrupa çaresiz! Uluslararası dev finans kuruluşu açıkladı: Enflasyon, işten çıkarma furyası ve resesyon... / 14.11.22

Sabah 00:46
06

Beyoğlu'ndaki hain saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği belli oldu / 14.11.22

Sabah 01:05
07

İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı / 14.11.22

Sabah 00:37
08

Erk Acarer’den Taksim’deki patlamaya ilişkin skandal paylaşım! İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan destek gecikmedi / 14.11.22

Sabah 01:22
09

Taksim'i kana bulayan teröristin yakalandığı görüntüler ortaya çıktı! İşte baskın anı... / 14.11.22

Sabah 00:24
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