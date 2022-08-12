PKK elebaşı Murat Karayılanın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen ve İstanbul’da eylem hazırlığındayken yakalanan Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı’nın ifadesi ortaya çıktı. Mıhçı, savcılıkta PKK elebaşı Murat Karayılan’ın da aralarında olduğu terörist grubuyla çekilmiş fotoğrafının sorulması üzerine, “Eğitim aldığım dönemde Murat Karayılan eğitim aldığımız yere gelmişti. Orada hepimizle birlikte fotoğraf çektirmişti, fotoğraf da o zamanlardandır” dedi. Mıhçı’nın yakalandığı bilgisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karayılan fotoğrafıyla birlikte Twitter üzerinden paylaşmıştı.