Bakan Varank KOSGEB ile ilgili 'Yalan ve iftira' dolu haberlere sert çıktı! / 11.10.21

Sabah

KOSGEB, Sözcü Gazetesi'nde, “KOSGEB Binasına 47 bin liralık klozet” ve “Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet” başlıklarıyla yayınlanan yalan ve çarpıtma odaklı haberlere ilişkin basın açıklamasında bulunurken konu ile ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB’i töhmet altında bırakmak isteyen sözümona medyaya tavsiyem şudur: foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar" dedi.