Bakan Varank'tan CHP ve FOX TV'ye sert tepki: Dünyanın en alçak muhalefeti ve en ahlaksız medyası / 28.07.22

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere tavsiyelerde bulunduğu bir konuşmasını çarpıtan ve algı oluşturan FOX TV’ye sosyal medyadan çok sert tepki gösterirken, muhalefet partisi CHP’ye de tepki gösterdi. Bakan Varank, “Dünyanın en alçak muhalefeti ve en ahlaksız medyası maalesef bizim ülkemizde bulunuyor. Konuşmanın başını sonunu kırpıp akılları sıra siyaset yaptıklarını zannediyorlar” derken, CHP’li Özel’e cevaben “Müfteri Özgür Özel ve CHP sözcüleri bilsin ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanmak için gençlerin bir dayıya ihtiyacı yoktur” dedi.