Bakan Vedat Bilgin'den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? / 02.09.21

Sabah

Milyonlarca kişi '3600 ek gösterge çıkacak mı?' sorusunun yanıtını ararken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Vedat Bilgin memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını belirtti. Bakan Bilgin, "Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" dedi.