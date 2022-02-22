Bakan Yanık, kadına şiddet ve cinsel istismarla ilgili çalışmaları SABAH'a anlattı: Israrlı takıbe ağır ceza gelıyor / 22.02.22

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddet ve cinsel istismarla ilgili son çalışmaların detayını SABAHa açıkladı. Yanıkın verdiği bilgiye göre ısrarlı takibe ağır ceza getirilecek, takipte ısrara devam ederek kadınlara cehennem hayatı çektirenlerin cezanın yanı sıra eğitimle rehabilitasyona tabi tutulacak. Şiddetin ve cinsel istismarın önlenmesi ile ilgili topyekün mücadeleye devam edildiğini ifade eden Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği içinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.