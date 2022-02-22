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7/24 Dinle Sabah Bakan Yanık, kadına şiddet ve cinsel istismarla ilgili çalışmaları SABAH'a anlattı: Israrlı takıbe ağır ceza gelıyor / 22.02.22
Bakan Yanık, kadına şiddet ve cinsel istismarla ilgili çalışmaları SABAH'a anlattı: Israrlı takıbe ağır ceza gelıyor / 22.02.22

Bakan Yanık, kadına şiddet ve cinsel istismarla ilgili çalışmaları SABAH'a anlattı: Israrlı takıbe ağır ceza gelıyor / 22.02.22

Sabah

150 Bölüm | 07:27:52
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01

Bakan Yanık, kadına şiddet ve cinsel istismarla ilgili çalışmaları SABAH'a anlattı: Israrlı takıbe ağır ceza gelıyor / 22.02.22

Sabah 03:03
02

Lider Trabzonspor rekora doğru koşuyor! Yönetimden 50 adet... / 18.02.22

Sabah 01:38
03

Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag deplasmanda kayıp / 16.02.22

Sabah 02:04
04

Avrupa kupalarında Türkiye'yi bekleyen tehlike! / 19.02.22

Sabah 01:42
05

Galatasaray her şeyi göze aldı! Sensibile ilk kez tribünde / 21.02.22

Sabah 01:05
06

Hamsik için karar zamanı / 12.02.22

Sabah 02:00
07

Pep Guardiola'dan bomba Harry Kane itirafı! / 20.02.22

Sabah 01:06
08

Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili BM'den flaş açıklama: Ne pahasına olursa olsun engellenmeli / 22.02.22

Sabah 02:15
09

Vergide beyan 1 Mart’ta başlıyor / 22.02.22

Sabah 02:33
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