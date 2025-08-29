Son dakika haberi: İstanbul Çekmeköy’de bir kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meriç, hayatını kaybetti. Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansırken şüpheli E.H., Edirnede düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin yakalandığını içişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Öte yandan kafedeki infazda gözaltı sayısı 6 oldu. Tetikçi ve beraberindekiler cinayet büroda sorgulanıyor.