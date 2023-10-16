Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İstanbul ve Sinop’ta “Kafes Operasyonları” kapsamında “Uzuner” ve “Pelit Çetesi” olarak bilinen suç örgütlerine operasyon düzenledi. Uzuner Suç örgütü, vatandaşların bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan aradıkları ve kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak 40 milyon Türk lirası tutarında dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi. Pelit Çetesi ise; ormanlık alanlarda kesim yaparak açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara sattıkları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çetelerin çetelesini tuttuklarını ve suç örgütlerinin adaletten kaçamayacağını aktardı.