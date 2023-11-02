Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen kafes operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık’ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comancheronun çökertildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında, Reis lakaplı örgüt lideri Hakan Ayıkın da aralarında bulunduğu 37 silahlı şahsın yakalandığı ifade edildi. MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli ait yaklaşık 4,5 milyar Türk lirası değerindeki malvarlıklarına İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.