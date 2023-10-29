Bakanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladılar. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. ifadelerini kullanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Cumhuriyetinin Yüzüncü Yılını hep birlikte, yürekten kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucularını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet ilk günkü gururuyla bugün daha güçlü. Ve bugün, 100 yaş gibi gençlik yok! dedi. İşte bakanların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...