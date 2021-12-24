Bakanlık harekete geçti: Türkiye'de kapatılmış o kuyulardan petrol fışkırdı! / 24.12.21

Son dakika haberler...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce üzerine beton dökülen petrol kuyularında yaptıkları incelemelerde petrol rezervlerine ulaştıklarını belirterek, Diyarbakırdaki Varınca-1de şu anda 3 bin varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum dedi.