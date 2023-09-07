Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlunun İstanbul Sarıyerde Boğaz manzaralı kaçak inşaatında yeni gelişme. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Eylülde yaptıkleri incelemede Boğaziçi öngörünümüne sahip villadaki kaçak yapılaşmayı tutanak altına aldığı, İBBye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğüne yazı yazarak kaçak faaliyete müdahale edilmesini istedi. İBBye inşaatı durdurma ve yıkım işlemlerinin hızlıca yapılması için resmi yazı iletilmesine rağmen İBB yönetiminin, kaçak faaliyeti sadece izlemekle yetindiği ortaya çıktı.