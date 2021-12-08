Baklavacı magandaların davası sil baştan! / 08.12.21

Trafikte hamile kadın ile eşine dehşeti yaşatıp ülke gündemine oturan ve 5er yıl hapis cezası alan baklava zincirinin sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin davası İstinaf Mahkemesi’nin verdiği bozma kararının ardından yeniden görüldü. Sanık avukatı bozma kararının yerinde olduğunu söylerken, mağdur Yunus Emre Bahçıvan kararı eleştirdi. “Sanıklar bağırarak, küfür ederek ve vücut dilleriyle bana zarar verebileceklerini gösterdiler. Yolda arkamdan bir anda önüme geçip direksiyonu önüme kırıp durdular. Bir çocuğa bile o görüntüleri izletseniz ne olacağını anlar. Eğer adalet varsa düzgün bir şekilde tecelli etmesini istiyorum. Ben duygusal düşünüyorum. Bu kararın vicdansızca bir olduğunu düşünüyorum” dedi.