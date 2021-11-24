Baklavacı magandaların davası sil baştan! İstinaftan 2 gerekçeli bozma / 24.11.21

Son dakika haberi: Trafikte hamile kadın ile eşine dehşeti yaşatıp ülke gündemine oturan ve 5er yıl hapis cezası alan baklava zincirinin sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin davasında İstinaf Mahkemesi bozma kararı verdi. Kararda, mağdurların sanıkların aracına çarptığını ve dolayısıyla özel olarak yolunu kesmedikleri ve ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçunun oluşmadığı kaydedildi. Ayrıca sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldığı anlatılan kararda, “hürriyeti tahdit” suçu yönünden etkinlik pişmanlık hükümlerinin uygulanmama nedeninin tartışılmadan belirsiz bırakıldığı kaydedildi. Bu gerekçelerle bozulan dava sil baştan görülecek. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.