Bakü’de Türk rüzgarı! Başkan Erdoğan'dan 'Türk Konseyi Başsavcılar Şurası' mesajı / 01.11.21

“Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurası” Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı. Şuraya ilişkin kuruluş belgesi, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan Başsavcılarının katılımıyla imzalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanın başkenti Baküde düzenlenen Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurasına bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, Son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler, her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin zorunluluk olduğunu göstermiştir dedi.