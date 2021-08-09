Balıkesir otobüs kazası ile sarsılmıştı! Şok detaylar ortaya çıktı / 09.08.21

Sabah

Son dakika haberi: Dün Balıkesir-Edremit istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu aracın sürücüleri dahil 15 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye giden ekipler kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan ilk incelemelerde yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği belirlendi. Ayrıca şoförle ilgili de dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İşte kazaya dair son dakika gelişmeleri