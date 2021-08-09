Balıkesir'deki otobüs kazasında tıp öğrencisi 2 genç kızdan biri öldü biri yaralı... / 09.08.21

Sabah

Balıkesir'de dün meydana gelen elim otobüs kazasına ilişkin son dakika bilgileri ve çarpıcı detraylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıkarken can kayıplarımızın her biriyle ilgili kahreden ayrıntılar ortaya çıkıyor. yolcu otobüsünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Bilge Toker, bu yıl mezun olup, gelecek sene de doktor olarak atanabilmenin hayalini kuruyordu. Düzce Üniversitesi'nde uzun yıllardır ders alan, seneye mezun olduğunda doktorluk hayalleri kuran Toker'in arkadaşları ise yasa boğuldu. Diğer bir son dakika haberine göre kazada Toker gibi tıp fakültesi öğrencisi olan Ayşegül Kısa da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.